В Україні підскочить ціна на цибулю: популярний овоч подорожчає до середини весни

Цибуля в Україні подорожчає ще на 25% - експерти / ua.depositphotos.com

Ціна на ріпчасту цибулю в Україні в середньому становить близько 15 гривень за кілограм. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року овоч подорожчав більш ніж на 70%. У зв'язку з низьким урожаєм ціна кілограма вже до середини весни може досягти 20 гривень.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 експерти розповіли про те, що ціни на цибулю в магазинах і на ринках можуть різко вирости вже до середини весни. Наразі овоч коштує близько 15 гривень, а в найближчому майбутньому його вартість може скласти 20 гривень.читайте такожПорожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктів

В Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу підкреслили, що в середньому, в порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, ціна на цибулю злетіла більш ніж на 70%.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про те, що в січні 2022 року в Україні збільшився попит на цибулю. Ситуація спровокована низьким урожаєм і підвищенням цін на енергоносії. Крім того, ціна на зелену цибулю у квітні може досягти 18-20 гривень за 100 грамів.

Також в Українському союзі промисловців і підприємців заявляли, що високі ціни на енергоносії спровокують подорожчання овочів. Теплична галузь занурилася в серйозну кризу, а вартість овочів може злетіти мінімум на 40%. У такій ситуації вітчизняні продукти можуть програвати конкуренцію на ринку імпортним овочам.

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