В АТБ оцінили ризик зникнення продуктів з прилавків і попередили про нове зростання цін

/ АТБ

У постанові уряду про обмеження вартості соціально значущих продуктів націнкою в 10% від оптової ціни написано, що всі витрати роздрібного оператора – маркетинг, реклама, логістика і т. д. – повинні бути в неї включені, повідомили в мережі АТБ.

У коментарі Ubr.ua там підкреслили, що така ситуація додає істотне навантаження на існуючі витрати оператора.

"Крім того, неясно, що означає зазначений у постанові термін "оптово-відпускна ціна" і, відповідно, від чого формувати націнку", – пояснили в прес-службі АТБ.

Там наголошують, що працюють у законодавчому полі і тому так чи інакше виконуватимуть вимоги постанови. А також запевнили, що в мережі немає проблем з реалізацією соціальних груп товарів і зупиняти їх продаж там не будуть.

Крім того, в мережі також звернули увагу на те, що обмеження націнки може не здешевити продукти – справа в їх оптової вартості.

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В АТБ додали, що, на відміну від націнки роздробу, уряд жодним чином не регулює відпускні ціни виробників продуктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що підвищення цін на деякі позиції асортименту в мережі АТБ пов'язане з підвищенням відпускних цін постачальників і девальвацією гривні.