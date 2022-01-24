УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хліб

24 січня 2022, 19:15

У лютому пільговий газ для галузі коштуватиме вдвічі дорожче ціни в січні.

Хліб
/ УНІАН

У зв'язку з десятикратним подорожчанням природного газу, підвищенням цін на електроенергію, борошно і яйця, собівартість виробництва хліба зросла на 50%, заявив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

В інтерв'ю виданню Телеграф він пояснив, що в той же час ціна хліба зросла на 18%.

"В результаті нам довелося б піднімати відпускні ціни на свою продукцію ще як мінімум на 10-15% вже в січні, інакше до половини підприємств галузі змушені були б зупинитися і виник би дефіцит хліба", - говорить експерт.

За його словами, пільгові ціни на газ дозволили пекарям до кінця місяця працювати впевнено.

Віце-президент ВАП уточнив, що в лютому пільговий газ для галузі коштуватиме вдвічі дорожче ціни в січні, а це в середньому 20 тисяч гривень за 1000 кубометрів блакитного палива, що спричинить за собою подорожчання хліба.

Реклама

"Додайте сюди можливе зростання цін на борошно, цукор, яйця, жири та інші складові хліба. Так що ймовірно, що в лютому хліб може додати до своєї ціни в гривню. Але на тлі того, що могло б бути - а хліб міг подорожчати без допомоги держави приблизно на 8-10 гривень, споживачі цього зростання особливо не відчують", – додав Тараненко.

читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще:

viber
хліб продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хліб». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопуГроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопу У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєУ моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджує Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоСмачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидко В Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора рокуВ Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора року Українців попередили про різке подорожчання картопліУкраїнців попередили про різке подорожчання картоплі
19:37

В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивством

19:18

Як зараз виглядає і чим займається єдиний син Анастасії Заворотнюк -21-річний Майкл СтрюковВідео

19:17

Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до КиєваВідео

19:15

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібВідео

18:41

Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

Реклама
18:37

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожногоВідео

18:30

Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо УкраїниВідео

18:21

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - ДжонсонВідео

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки спалили тіло 6-річної донькиВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

Реклама
16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

Реклама
14:02

Дія у роботі: повернення товару в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим новости компании

13:54

Євросоюз виділив Україні допомогу на €1,2 млрд через загрозу вторгнення РФВідео

13:43

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:35

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

13:18

Кішка врятувала від голодної смерті крихітних більчат: як відреагував господарВідео

13:14

Загроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі та винищувачі на СхідВідео

13:09

Загроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про сценарійВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

12:58

Дичина під Києвом: п'яні молодики пограбували та зґвалтували жінку - один з них з ВІЛ

12:52

Крістіна Агілера розохотила фанатів сяючою наготою пишного тілаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти