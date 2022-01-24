Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хліб

/ УНІАН

У зв'язку з десятикратним подорожчанням природного газу, підвищенням цін на електроенергію, борошно і яйця, собівартість виробництва хліба зросла на 50%, заявив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

В інтерв'ю виданню Телеграф він пояснив, що в той же час ціна хліба зросла на 18%.

"В результаті нам довелося б піднімати відпускні ціни на свою продукцію ще як мінімум на 10-15% вже в січні, інакше до половини підприємств галузі змушені були б зупинитися і виник би дефіцит хліба", - говорить експерт.

За його словами, пільгові ціни на газ дозволили пекарям до кінця місяця працювати впевнено.

Віце-президент ВАП уточнив, що в лютому пільговий газ для галузі коштуватиме вдвічі дорожче ціни в січні, а це в середньому 20 тисяч гривень за 1000 кубометрів блакитного палива, що спричинить за собою подорожчання хліба.

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"Додайте сюди можливе зростання цін на борошно, цукор, яйця, жири та інші складові хліба. Так що ймовірно, що в лютому хліб може додати до своєї ціни в гривню. Але на тлі того, що могло б бути - а хліб міг подорожчати без допомоги держави приблизно на 8-10 гривень, споживачі цього зростання особливо не відчують", – додав Тараненко.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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