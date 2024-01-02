У 2025 році Україна може перейти на карткову систему: названо апокаліптичний сценарій затримки допомоги

Експерт зазначив, що США повинні прийняти рішення щодо подальшого фінансування України в лютому, інакше країна залишиться без грошей на весь рік.

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Без західної допомоги Україні буде важко закрити "дірку" в бюджеті / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Обидва бюджети України - і соціальний, і військовий - зараз залежать від зовнішньої допомоги. Без 50 мільярдів доларів, обіцяних Заходом Україні, Київ не зможе "закрити цю діру", висловився в інтерв'ю Главреду економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Якщо не буде фінансування соціальних витрат за рахунок зовнішньої допомоги, внутрішнє споживання значно скоротиться, а разом з ним пропорційно скоротяться і податки для фінансування армії", - зазначив Кущ.

МВФ пообіцяв кредитувати Україну, але це будуть вже не гранти, а кредити під досить високий відсоток (7 відсотків), які будуть виділятися відповідно до Меморандуму, тобто під жорсткі умови, так звані структурні індикатори, пояснив експерт.

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Хто такий Олексій Кущ? Олексій Кущ-фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе в Києві, працює в аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці в Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Разом з тим, механізму перерахування податків з російських активів, які отримують європейські власники, поки немає.

"А це може призвести до того, що пакет допомоги ЄС становитиме не 50 мільярдів євро, а, наприклад, 20 або 30", - сказав він.

Ще одна важлива складова, додав Кущ, - виділення американської допомоги. Ситуація ускладнюється тим, що 2024 рік - це рік виборів у США, і на кону стоять високі ставки.

У випадку з США своєрідний дедлайн - це кінець лютого, додав Кущ. І, сказав він, якщо до цього моменту допомогу не затвердять, то в цьому випадку Україна може залишитися без цих грошей на 2024 рік.

Вже у 2025 році Україна може відчути на собі всі катастрофічні наслідки.

"Тобто вже тоді можлива гіперінфляція, падіння економіки, затримки соціальних виплат, тобто перестануть виплачувати пенсії. І тоді Україна може перейти на карткову систему, коли бюджетникам будуть видаватися не зарплати, а якісь продуктові набори або картки, щоб люди просто не вмирали від голоду. Це - апокаліптичний сценарій, який реальний, якщо не буде необхідного обсягу зовнішньої допомоги", - пояснив Кущ.

"Перемога" Путіна і нова війна

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

Паралельно у західних країнах все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.

Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.

Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.

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