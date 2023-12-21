У Кремлі змінили риторику щодо переговорів з Києвом: що це означає

Країна-агресор РФ відходить від своєї інформаційної операції, покликаної симулювати інтерес до діалогу.

https://glavred.net/world/v-kremle-smenili-ritoriku-otnositelno-peregovorov-s-kievom-chto-eto-znachit-10526759.html Посилання скопійоване

Дмитро Пєсков прокоментував можливість переговорів РФ і України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада ​

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков нещодавно прямо заявив, що Росія не зацікавлена в переговорах з Україною про припинення війни. Зміна кремлівської риторики спрямована на те, щоб звинуватити Київ у відмові від "розумних" переговорів. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадують, що 20 грудня Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що питання переговорів з Росією в даний час "неактуальне".

У відповідь Пєсков заявив, що Кремль неодноразово повідомляв про відсутність "бази" для переговорів Україною.

відео дня

"Ми дійсно вважаємо, що тема переговорів зараз не актуальна, і ми неодноразово повторювали, що для цих переговорів немає жодного базису, ніякого фундаменту, немає жодних передумов для таких переговорів", - сказав він.

Раніше Кремль просував інформаційні операції, симулюючи інтерес до переговорів з Україною, щоб представити себе відповідальною стороною і звинуватити Київ у відмові від діалогу.. Але тепер, як вважають аналітики, агресор відходить від цієї інформаційної операції, придумуючи якісь нові цілі.

Мирні переговори РФ і України

Країна-агресор РФ не відмовилася від своїх цілей в Україні та не готова до переговорів з Києвом. Можливо Кремль планує захопити більше, ніж чотири області України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Володимир Путін не збирається вести переговори з Україною до виборів президента США. Він почувається дуже впевнено, в порівнянні з тим, яким був минулого року. Позицію, згідно з якою краще підписати погану угоду зараз, ніж потім ще гіршу, слід відкинути. Про це заявив колишній посол Штатів в Росії Майкл Макфол.

Раньше Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час "Прямої лінії" він сказав, що вважає Одесу "російським містом" і заявив, що Москва збирається завершувати війну лише тоді, коли "досягне своїх цілей".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.