Окупанти за 5 днів випустили по Україні 500 ракет і дронів – Зеленський

Президент України обговорив російські атаки та посилення української ППО з прем’єр-міністром Великої Британії.

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Окупанти за 5 днів випустили по Україні 500 ракет і дронів/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, КМВА

За останні 5 діб країна-агресорка Росія запустила по Україні 500 ракет і безпілотників. Про це президент України Володимир Зеленський поінформував британського прем’єр-міністра Ріші Сунака під час телефонної розмови у вівторок, 2 січня, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зеленський, зокрема, подякував прем’єрміністру Великої Британії за допомогу у зміцненні української протиповітряної оборони.

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами", – йдеться у повідомленні на сайті ОП. відео дня

Також президент України і британський прем’єр обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

"Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Маємо якнайшвидше її фіналізувати. Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", – зазначається у повідомленні.

Масований ракетний удар РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову поранено 92 людини, чотири – загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби – понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів". За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні. Він наголосив, що Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку. Він наголосив, що РФ відповість за кожне забране життя.

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