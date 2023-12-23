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У Європи залишився рік: Путін готовий розв'язати нову війну – західні ЗМІ

Олексій Тесля
23 грудня 2023, 18:54
Кремль розраховує на те, що Америка не зможе прийти на допомогу ЄС, розповіло джерело в розвідці.
У Європи залишився рік: Путін готовий розв'язати нову війну – західні ЗМІ
Володимир Путін готовий розв'язати нову війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот : відео

Вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу у момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента.

Кремль розраховує на те, що Америка не зможе прийти на допомогу європейським союзникам. Про це йдеться в матеріалі Bild.

Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

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Згідно з даними, отриманими в розвідці, російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за нього "може статися все, що завгодно".

Також нагадується про те, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв про необхідність бути готовими до бойових дій проти Росії.

"Зараз у нас близько п'яти-восьми років, за які ми повинні надолужити втрачене — як у збройних силах, в промисловості і в суспільстві", — сказав Пісторіус.

У свою чергу Яцек Сєвера, глава Управління національної безпеки Польщі, раніше заявив, що країни НАТО на східному фланзі повинні протягом трьох років підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

Раніше Георгій Тука заявив про те, що РФ може розв'язати ще одну війну. У РФ у світі ще чимало ресурсів, зокрема, політичних, нагадав Георгій Тука.

Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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