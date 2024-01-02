"Який з нас толк": у Раді кажуть, що відправляти нардепів на фронт буде "дорого"

Перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко сказав, що мобілізація нардепів "допоможе РФ".

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У Раді висловилися, чому невигідно відправляти нардепів на фронт / Колаж: Ліга.ні, Генштаб ЗСУ

Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко почав розповідати, чому нардепів "не можна" відправляти на фронт. Подробиці він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Він каже, що в мобілізації нардепів буде "зацікавлена Росія", бо тоді парламент нібито не зможе працювати. Він також додав, що відправляти народних депутатів на фронт "дорого".

"Так Кім (Віталій Кім, глава Миколаївської ОГА — ред.) же сказав вчора - який з нас толк? ... Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна - більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно заважатиме перемагати, функціонуванню держави ... Зараз депутат отримує на руки близько 80 тисяч, а буде отримувати понад 100, якщо буде воювати", – говорить Корнієнко.

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Водночас він вважає справедливим застосувати до нардепів ті ж підходи, що і до звичайних громадян.

"Ну це ж справедливо має бути, правильно – у кого є діти, хтось інвалід, хтось за межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 осіб. Ну, це навіть батальйон не буде", - сказав Корнієнко.

Водночас він закликав нардепів оволодіти якимись військовими навичками і базовими знаннями по такмеду, тому що "проблеми з північним сусідом можуть закінчитися набагато пізніше", ніж каденція нинішнього складу Ради.

Мобілізація в Україні 2024

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Залужний, своєю чергою, підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

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