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Підтягують резерви і наступають на півдні: в ЗСУ розповіли про "м'ясні" штурми ворога

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2023, 20:53оновлено 21 грудня, 21:41
Російські окупанти намагаються застосовувати якомога менше техніки, щоб вберегти її.
ВСУ, российские оккупанты
Росіяни штурмують українські позиції на півдні / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються активно штурмувати піхотою позиції українських військових на півдні. Про це в ефірі телемарафону заявила глава об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

При цьому росіяни намагаються берегти свою техніку і майже не використовують її. Однак навіть штурми піхотою роблять ситуацію складною, окупанти намагаються витиснути українських військових із зайнятих позицій.

Російським окупантам не вдається просунутись вперед. Вони зазнають серйозних втрат та відступають.

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"Вони все частіше використовують саме піший спосіб штурму, економлячи, очевидно, на техніці, тому що навіть соціальні мережі вже сповнені палаючою технікою ворогів, де ми звітуємо про те, як відпрацьовують наші майстри ландшафтного дизайну на далекобійній артилерії і корегують ворожу кількість на тому відтинку. Але все ж таки треба усвідомлювати, що їх там дійсно багато, вони представлені кількома десятками тисяч особового складу і сотнями одиниць техніки", - каже Гуенюк.

Ситуація на цьому напрямку дуже запекла та складна. Росіяни намагаються маневрувати силами та ресурсами, які є у них на лівому березі. Вони підтягують сили, однак поки не спостерігають формування ударних чи штурмових підрозділів.

"Тому можемо говорити, що вони розраховують поки що гнати сили, які в них є в наявності", - додала вона.

Ситуацію ускладнює і те, що окупанти застосовують тактичну авіацію та скидають керовані авіабомби.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ намагаються просуватися на двох напрямках. Українські війська продовжували кілька наземних операцій, повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Наталія Гуменюк
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