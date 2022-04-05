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Війська Росії готуються здати Херсон, а у Миколаєві окупантів вже немає - Арестович

5 квітня 2022, 20:21

Окупаційні війська Росії змушені змінювати свої плани.

Олексій Арестович
У Миколаєві окупантів вже немає - Арестович / скріншот

Окупант Російська Федерація вже готується до того, щоб здати Херсон. Однак така інформація не означає, що місто буде звільнено вже найближчим часом. У Миколаєві загарбників більше немає, наразі всі бої йдуть вже у Херсонській області. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час інтерв'ю журналістці Тетяні Поповій спікер Банкової сказав про те, що російські окупанти всерйоз розглядають можливість виходу з Херсона. Втім, це не означає деокупації міста вже незабаром.читайте такожУ Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 людей - мер

"Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони всерйоз розглядають залишення Херсона, в тому числі, серед інших своїх планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але тим не менш", - пояснив Арестович.

Також він додав, що у Миколаєві російських окупантів вже немає. Бойові дії йдуть на Херсонщині.

"У Миколаєві вже взагалі немає противника, всі бої вже ведуться у Херсонській області", - підкреслив Олексій Арестович.

Ситуація у Херсоні

Окупаційні війська Росії увійшли до Херсону на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі виступають проти окупації РФ. Вони регулярно виходять на мітинги на підтримку України.

Генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун заявляв, що завданням для ЗСУ є відтіснення військ загарбника за межі Херсона, де у них слабкі позиції. Причому він зазначав, що у разі поразки у Миколаєві російським військовим підрозділам буде неможливо захопити Одесу.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань казав, що українські війська важко, але йдуть до окупованого Херсону. У місті складна гуманітарна та інформаційна ситуація. Зв'язок контролює ворог.

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новини Херсона російські війська Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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