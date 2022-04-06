Окупантів заманили в пастку: ЗСУ вдарили під Херсоном, орки лізуть зі сходу - експерт

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В Україні російські окупанти продовжують наступ на Сході, в районі Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська, разом з тим ЗСУ просуваються на півдні країни, розповів військовий аналітик Том Купер.

Про це він пише в аналізі бойових дій в Україні за 4-5 квітня.

Прорив РФ під Ізюмом

Зазначається, що на південь від Ізюма ЗС РФ намагаються розширити свій прорив: на 4 квітня вони захопили Протопопівку, Петрівське та Бражківку.

Незрозуміла ситуація з Сулиговкою, що поруч з Бражківкою. Вказується, що туди намагалися увійти ЗС РФ, але натрапили на танки ЗСУ (ймовірно, 17-ї бригади). Українська армія заявила про відбиття нападу, а РФ — про взяття села.

Заявляється, що на захід від Святогірська українські десантники атакували 237-у бригаду РФ із засідки, завдавши їй великої шкоди. Як пише Купер, це досить ймовірно, враховуючи великі ліси навколо Святогірська і хороший бойовий дух українських десантників. Найімовірніше, бійці зможуть там утриматися.читайте такожОрків спалили разом з бронетехнікою: ЗСУ знищили окупантів українською Стугною

Орки лізуть зі сходу

Аналітик пише, що 8-а загальновійськова армія на Рубіжно-Сєвєродонецькому напрямку пішла в атаку вранці 4 квітня. Атаці передували масовані удари авіації та артилерії. Після цього 6-й мотострілецький полк атакував у напрямку на Сєвєродонецьк зі сходу. Їх вдалося зупинити в районі Метелкіно та / або Воронової.

Однак більш небезпечно наступ РФ з північного заходу. Ворог захопив Білогорівку. 4-та мотострілецька бригада прорвала оборону 24-ї механізованої бригади ЗСУ, захопивши залізничне депо в центрі Попасної.

Ворог отримав по зубах у Маріуполі

Експерт зазначає, що ЗС РФ продовжує атакувати місто авіацією і артилерією, проте ніяких істотних змін в ситуації не помічено.

При цьому окупанти несуть серйозні втрати. Вся 810-та бригада морської піхоти (382-й, 557-й батальйони морпіхів, 542-й повітряно-десантний розвідбат) схоже, що виведена з ладу. Бригада втратила свого командира - полковника Олексія Шарова, його замінили полковником Володимиром Криволаповим, якого також знищили. Всього вони мають до 300 убитих і поранених.

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Контрудар ЗСУ під Херсоном

Купер підкреслив, що БТГ з 49-а загальновійськової армії РФ у складі 34-ї бригади, 56-й батальйону ВДВ ведуть бої за Олександрівку. Протистояння триває вже два дні.

При цьому ЗСУ наступають у напрямку на Білозерку і Томину Балку і посилює тиск з боку Чорнобаївки і Зеленівки. Там йдуть важкі бої.

Тому ЗС РФ відправляє підкріплення з Севастополя. Колона з близько 70 автомашин рухалася з міста в північному напрямку.

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