Ворог не зайде у Миколаїв і Одесу, Херсон відіб’ємо: творці серіалу Чорнобаївка показали свою роботу

Творці серіалу Чорнобаївка показали свою роботу/ Скрін з відео

Захисники України, які вже неодноразово розбивали сили ворога на аеродромі в легендарному селі Чорнобаївка на Херсонщині, показали, як знищували ворожу техніку та сили противника.

Відповідне відео, в якому військові показують свою роботу, оприлюднило Міноборони України.

Один з творців серіалу "Чорнобаївка" розповів, що його підрозділ брав участь у трьох епізодах. Боєць каже, що його побратими з інших підрозділів почали серію епізодів феєричного розбивання ворога в одному і тому ж самому місці, а він з колегами зі свого підрозділу продовжили.

Також боєць запевнив, що українські військові не дозволять ворогу рухатися далі на півдні України, а також скоро відберуть у противника окупований Херсон.

"Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дійде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пустить. А ми їх будемо тільки тіснити і тіснити. І скоро й Херсон буде наш. Перемога за нами", – запевнив український воїн.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що загарбники стягують в Луганську область техніку та живу силу і готуються до наступу. За його словами, вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних мешканців і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

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