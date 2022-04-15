Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській області

Під командуванням 27-річного Михайла бійці ліквідували ворожу техніку / Скріншот

Протитанковий розрахунок 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розтрощив колону техніки російських окупантів у Херсонської області. Командир розрахунку і його напарник отримали поранення, але планують повернутися до строю. Один український військовий загинув.

"Протитанковий розрахунок молодшого сержанта Михайла знищив колону ворожої техніки у Херсонській області. На превеликий жаль, в цьому бою загинув його побратим. Михайло і його напарник отримали поранення, але вже незабаром повернуться до строю", - повідомляє 28-я Омбр в Facebook.

У бригаді зазначили, що головному сержанту протитанкового взводу Михайлу 27 років. У бригаді він з 2018 року, а на службу прийшов у 2016 році. Чотири роки відбув на ротації на Донбасі. Наразі захищає Україну і допомагає відбивати повномасштабний військовий напад Росії.

Як розповів Михайло, 4 березня по позиціях бригади почав працювати ворожий танк. Йому вдалося з'ясувати, звідки ведеться вогонь. Після цього він отримав команду вдарити у відповідь по техніці російських окупантів. Два танки було уражено.

"Ми пустили одну ракету. Вразили ціль. Повалив чорний дим. Я доповів, що коробочку вражено. Нам дали команду ще один вогонь. Ми дали. З танка пішов вогонь. Коробочку було знищено", - говорить він.

За його словами, вже за 2 години на позиції українських військових пішла колона ворожої техніки – БМП-3, танк і БТР.

"Було прийнято рішення зупинити першим БМП, за ним БТР, танк залишити в "замку", щоб він не міг ані розвернутися, ані вдарити по нас. На БМП сиділа піхота, до 8 осіб. Коробочку було уражено, піхоту знищено", - пояснив він дії бійців.

Михайло вказав, що вороги з БМП встигли два рази вистрілити. І коли українці завдали удару у відповідь, там сталася детонація боєкомплекту і вибух техніки.

читайте такожЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворогаТанк, який опинився в блокаді серед підбитих БМП і БТР, розгорнув вежу в напрямку позицій ЗСУ. Михайло його підбив, після чого танк почав крутитися на місці і влучив по українських військових. Загинув один з військовослужбовців, оператор 1-го відділення.

Другим пострілом Михайло розтрощив цей танк російських загарбників.

"З нашого розрахунку загинув один наш побратим, ми удвох отримали контузії. Були евакуйовані до госпіталю. Щоб загибель нашого товариша не була марною, ми будемо йти вперед, вперед і тільки вперед. До перемоги. Ми помстимося за нашого побратима і за всіх інших", - підкреслив Михайло, який після перемоги має намір продовжити службу в армії.

Війна Росії проти України

Військовослужбовці ЗСУ знищили командира мотострілецького полку Таманської дивізії, підполковника Дениса Межуєва. Офіційним пунктом дисклокації полку є селище міського типу Калинець у Московській області.

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