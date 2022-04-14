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Орки увійшли в Олешки під Херсоном та вивісили російський прапор

14 квітня 2022, 22:14

Рищук закликав городян не виходити на вулицю, оскільки там перебуватимуть російські патрулі.

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Окупанти увійшли в Олешки під Херсоном / facebook.com / Євген Рищук

Російські окупаційні війська увійшли до міста Олешки, через який проходить автошлях до Херсону. На будівлі місцевої адміністрації окупанти вже вивісили прапор Росії, заявив міський голова Євген Рищук.

Рищук закликав городян не виходити на вулицю, оскільки там перебуватимуть російські патрулі.

"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не співпрацюватимуть з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці", - заявив він.

У той же час, за словами Рищука, він продовжуватиме контролювати певні процеси в місті, поки залишатиметься така можливість. Комунальні служби продовжать працювати.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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