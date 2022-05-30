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Вранці ворог завдав два ракетних удари по Одеській області: що відомо на даний момент

30 травня 2022, 07:50

Окупанти атакували непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

ракета, ППО
Над Одеською областю збили російську крилату ракету типу "Х" / Facebook / pvkshid

Вранці в понеділок, 30 травня, окупанти завдали два ракетних удари по Одеській області. Одну ракету збили сили ППО.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, атаці зазнав непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти потрапили в той же самий розбитий раніше шлях", - йдеться у повідомленні.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що зенітним підрозділом оперативного командування Південь було знищено одну ворожу крилату ракету типу Х, що була випущена російським стратегічним бомбардувальником з акваторії Чорного моря по Одеській області.

Що таке ракета типу Х

Х - 25 (за класифікацією МО США і НАТО — AS-10 Karen) — радянська/російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. Розробка керованої ракети Х-25 ("виріб 69") почалася в ОКБ "Звезда" в 1970 році.

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Як повідомляв Главред, вранці 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.

Також вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. В обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.

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