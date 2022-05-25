РФ вдарила ракетами по Донецькій області: що відомо про поранених і руйнування

РФ вдарила ракетами по Краматорську і Покровську / Скріншот

Окупанти здійснили ракетний удар по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ракетний удар був здійснений вранці, 25 травня.

"Вранці Покровськ зазнав двох ракетних ударів. Зараз відомо про чотирьох поранених цивільних - вони доставлені в лікарню. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти", - зазначив він.

Крім того, за словами Кириленка, в Краматорську пізно вночі снаряд потрапив в недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши в ній два під'їзди.

Ударною хвилею були пошкоджені вікна в довколишніх будинках, проте ніхто не постраждав.

"Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних і посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір - евакуація! Евакуація рятує життя", - підкреслив Кириленко.

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Раніше повідомлялося, що в Малині на Житомирщині в неділю система протиповітряної оборони (ППО) знищила чотири крилаті ворожі ракети, випущені з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, в неділю, 22 травня, в Малині Житомирської області прогриміли вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію.

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