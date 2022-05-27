Потужні вибухи у Дніпрі: РФ атакувала місто ракетами - перші подробиці

Вранці окупанти завдали ракетного удару по Дніпру / Фото УНІАН

Рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. Жителі міста чули звуки, схожі на звуки пролітаючої ракети і кажуть, що вибухів було щонайменше три.

Telegram-канал Х**вий Днепр повідомляє, що близько третьої години ночі в місті оголосили повітряну тривогу. О 4:17 з'явилися перші повідомлення про вибухи. Місцеві жителі говорять про три вибухи і публікують у Мережі відео, на яких чутно звуки ракет.

Ситуацію прокоментував керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, в області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Є кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - написав Резніченко у Facebook.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив про три "прильоти" у Дніпровському районі. Наразі інформація про жертви та масштаби руйнувань з'ясовується.

За його словами, в інших районах області ніч пройшла спокійно.

Як повідомляв Главред, вранці 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, поранено четверо цивільних.

Також вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. В обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.

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