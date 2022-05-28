Україна може потопити весь Чорноморський флот РФ ракетами-Братчук

туукраїна може потопити весь Чорноморський флот РФ / U. S. Navy

На сьогодні наша країна вже отримала достатню кількість протикорабельних ракет Гарпун, аби потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації, повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця достатньо влучного попадання п'яти Гарпунів, а для знищення крейсера - чотирьох, есмінця - двох. Однієї ракети достатньо, аби завдати серйозні руйнування при попаданні в невеликий корабель або катер.

"Зараз нам передано стільки Гарпунів, що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б і ні?",- зазначив Братчук.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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