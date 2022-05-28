За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon

Данія, Великобританія, Нідерланди та інші країни вже постачають ЗСУ протикорабельні ракети Harpoon / Скріншот відео Міноборони України

Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати морські об'єкти противника. ВСУ ставлять перед собою завдання за допомогою таких ракет звільнити свої морські порти від блокади з боку Росії. Вслід за крейсером "Москва" можуть піти й інші ворожі військові кораблі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він підтвердив повідомлення, згідно з якими Україна вже отримує таку зброю від країн-союзників.

"Деякі повідомлення в пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами-міністрами оборони деяких дружніх країн, у тому числі Данії. Можу сказати, що ми отримаємо "Гарпуни" - це такі спеціальні засоби ураження, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок", - розповів Резніков.

За його словами, протикорабельні ракети Harpoon постачають Данія, Великобританія, Нідерланди. Допомагати з таким озброєнням починають й інші держави.

Також міністр додав, що військова допомога націлена на нанесення шкоди морським об'єктам противника в Чорному морі і посприяє усуненню блокади українських портів з боку РФ.

"І ці "пасочки" будуть якраз націлені на поразку морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми нарешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. І за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть ще додаткові кораблики", - підкреслив Олексій Резніков.читайте такожПотужний Гарпун дістане до Криму: США планують озброїти ЗСУ крилатими ракетами

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія заблокувала практично всі можливості українського експорту морем. Якщо питання не вирішиться, то світ може зіткнутися з продовольчою кризою. Гарант не виключив деблокаду Україною морських портів військовим шляхом.

Протикорабельні ракети Harpoon для України

Harpoon - це американська ракета, яка є однією з найпоширеніших у світі. Серійне виробництво запущено з 1975 року. За час її використання було безліч оновлень і модифікацій. Ракету можна запускати з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів або з повітря.

Максимальна дальність - близько 140-315 кілометрів, в залежності від варіанту і модифікації ракети.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що після надання Україні ракет Harpoon Росія може зіткнутися з втратою чергових кораблів. Російським крейсерам доведеться триматися ще далі або маневрувати. Під сумнівом будуть і спроби окупантів захопити острів Зміїний.

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