Вранці на Львівщині прогриміла серія вибухів: перші подробиці

У небі над Львівщиною рано вранці 15 травня був білий дим / Фото t.me/UkraineNow

Вранці 15 травня під час повітряної тривоги на Львівщині пролунала серія вибухів. Місцеві жителі почали публікувати в Мережі фото неба над регіоном, на кадрах був дим.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив у Telegram-каналі, що в області працює протиповітряна оборона Збройних сил України, тому звуки вибухів "можуть бути від її роботи".

Зінкевич закликав не публікувати фотографії та відео з місць, де були чутні вибухи.

У Мережі все ж таки з'явилися кілька знімків, на яких видно дим у небі, схожий на роботу ППО. Люди робили кадри без фіксації місцевості.

Пізніше глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під ранок росіяни завдали ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури. Жертв немає, інформація про руйнування уточнюється.

Як повідомляв Главред, російський блогер і журналіст Майкл Накі вважає, що російські окупанти обстрілюють Одесу та інші міста на півдні України для того, щоби не дати українським військовим зосередити сили в одному напрямку.

За його словами, подібна ситуація зберігатиметься до кінця війни в Україні, тому що іншими способами РФ вже не може зберігати тиск на певні території країни.

Накі додав, що ракет у Росії багато, проте високоточних і дорогих – не дуже. Їх вони економлять для можливих майбутніх зіткнень. А дешевші варіанти призводять до великих руйнувань, зокрема, серед мирного населення.

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