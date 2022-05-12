Щось "хлопнуло": у Хабаровському краї стався вибух у військовій частині, є загиблий та постраждалі

У Хабаровському краї РФ стався вибух у військовій частині / CC0 Public Domain

У Хабаровскому краї Росії стався вибух. Цього разу на території військової частини у селищі Тейсін Амурського району. Про це заявили в екстрених службах регіону, повідомляє ТАСС.

Вибух стався під час розвантаження боєприпасів на пороховому складі військової частини, після чого розпочалася пожежа. Причина - необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще сім постраждали.

"Двох постраждалих доставляють санавіацією до лікарні, у них опіки, поразка 65% та 40%", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє постраждалих отримали опіки легкого ступеня.

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Вибухи в Росії

Нагадаємо, увечері 29 березня в Бєлгородській області РФ відбулися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів. Четверо військовослужбовців РФ зазнали поранень при попаданні снаряда у військове містечко.

Вночі 25 квітня у російському Брянську сталася сильна пожежа на нафтобазі, перед чим пролунали два вибухи і звуки повітряної тривоги.

У ніч на 27 квітня вибухи пролунали на складі боєприпасів поблизу села Стара Нелідівка у Бєлгородській області.

1 травня жителі Бєлгорода поскаржились на серію "хлопків". Вони помітили стовп сірого диму за житловим сектором. Як згодом виявилось, на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ сталася пожежа.

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