На вибух не обернувся: боєць ЗСУ дивом уцілів після ракетного удару РФ

Боєць ЗСУ дивом уцілів після ракетного удару РФ / скріншот

Бійцям ЗСУ дивом вдалося вижити після ракетного обстрілу росіян. Відео події оприлюднили в мережі.

На опублікованих кадрах видно, як військовий зайшов до побратима у двір, коли мало не за спиною пролунав потужний вибух від прямого попадання ракети в будинок.

Тоді чоловіки миттєво побігли в підвал, щоб знайти укриття. Їм дивом вдалося врятуватися. Чи отримали військові поранення - невідомо.

Раніше ми розповідали, як захисникові України Володимиру Гордієнку дивом вдалося вижити після тяжкого поранення. Хлопець з кулею в серці йшов дві доби, поки дістався до найближчого села, з якого його доставили в лікарню.

Також повідомлялося, що житель Маріуполя, який заблокували російські війська, 5 днів пішки йшов у Запоріжжі. Разом з собою з практично знищеного окупантами міста він взяв собаку.

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