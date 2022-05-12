Потужний вибух у Запоріжжі: окупанти вдарили по місту крилатою ракетою

Окупанти вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю / Фото УНІАН

У четвер, 12 травня, у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Спочатку про нього повідомили місцеві жителі, а потім підтвердила і влада міста. Повітряної тривоги в регіоні не було.

"У Запоріжжі було чути потужний вибух", - повідомило близько десятої ранку Суспільне.

О 10:52 з'явився офіційний коментар про вибух у місті.

"Близько 10: 00 російські війська запустили крилату ракету по місту Запоріжжя. За попередніми даними, горить приватна будівля. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Як повідомляв Главред, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

До кінця літа Збройні Сили України спробують повернути країну-агресора Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого 2022 року. Такий прогноз озвучив командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес.

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