Підступний план Путіна: у РФ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють ракетами Південь України

У РФ не вистачає ресурсів для того, щоби відправити військових на південний напрямок. Тому окупанти обстрілюють українські міста, щоби зберегти напругу.
Російські окупанти обстрілюють Одесу та інші міста на півдні України для того, щоби не дати українським військовим зосередити сили в одному напрямку.
Таку думку висловив російський блогер і журналіст Майкл Накі в інтерв'ю телеканалу Україна 24.
"Ось є, наприклад, якась кількість українських військ, які стежать за одеським напрямком, знаходяться там і чекають можливої атаки, висадки десанту або ще чого-небудь. Заради цього два тижні тому і була вся ця історія з Молдовою затіяна – не збиралися на неї нападати, але хотіли створити напругу, щоб українці в цій зоні – Одеси, Миколаєва – не могли піти і допомогти своїм військам у битві за Донбас і вже тим більше не змогли, скооперувавшись з іншими військами, піти і деблокувати Маріуполь, наприклад", – пояснив журналіст.
Накі вважає, що у Росії не вистачає ресурсів для того, щоби відправити військових на південний напрямок. Спроби висадити десант з моря РФ припинила після загибелі ракетного крейсера Москва.
"Повторювати їм це не дуже хочеться, тому ми не бачимо таких спроб. Але при цьому їм потрібно якось зберігати ось цю напругу і тиск, тому вони обстрілюють ракетами", - зазначив журналіст.
За його словами, подібна ситуація буде зберігатися до кінця війни в Україні, тому що іншими способами РФ вже не може зберігати тиск на певні території країни.
Накі додав, що ракет у Росії багато, проте високоточних і дорогих – не дуже. Їх вони економлять для можливих майбутніх зіткнень. А дешевші варіанти призводять до великих руйнувань, зокрема, серед мирного населення.
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Як повідомляв Главред, російські загарбники ввечері 9 травня обстріляли ракетами Одесу. Вони влучили у торговельний центр і склад готової продукції. В результаті будівлі були зруйновані, в обох приміщеннях виникли сильні пожежі.
Увечері, 12 травня, у Миколаєві також пролунали вибухи у різних районах міста.
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