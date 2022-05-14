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Підступний план Путіна: у РФ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють ракетами Південь України

14 травня 2022, 10:00

У РФ не вистачає ресурсів для того, щоби відправити військових на південний напрямок. Тому окупанти обстрілюють українські міста, щоби зберегти напругу.

обстріл Одеси
Обстрілами Одеси та Миколаєва окупанти створюють напругу / Фото УНІАН

Російські окупанти обстрілюють Одесу та інші міста на півдні України для того, щоби не дати українським військовим зосередити сили в одному напрямку.

Таку думку висловив російський блогер і журналіст Майкл Накі в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

"Ось є, наприклад, якась кількість українських військ, які стежать за одеським напрямком, знаходяться там і чекають можливої атаки, висадки десанту або ще чого-небудь. Заради цього два тижні тому і була вся ця історія з Молдовою затіяна – не збиралися на неї нападати, але хотіли створити напругу, щоб українці в цій зоні – Одеси, Миколаєва – не могли піти і допомогти своїм військам у битві за Донбас і вже тим більше не змогли, скооперувавшись з іншими військами, піти і деблокувати Маріуполь, наприклад", – пояснив журналіст.

Накі вважає, що у Росії не вистачає ресурсів для того, щоби відправити військових на південний напрямок. Спроби висадити десант з моря РФ припинила після загибелі ракетного крейсера Москва.

"Повторювати їм це не дуже хочеться, тому ми не бачимо таких спроб. Але при цьому їм потрібно якось зберігати ось цю напругу і тиск, тому вони обстрілюють ракетами", - зазначив журналіст.

За його словами, подібна ситуація буде зберігатися до кінця війни в Україні, тому що іншими способами РФ вже не може зберігати тиск на певні території країни.

Накі додав, що ракет у Росії багато, проте високоточних і дорогих – не дуже. Їх вони економлять для можливих майбутніх зіткнень. А дешевші варіанти призводять до великих руйнувань, зокрема, серед мирного населення.

Дивіться онлайн новини Одеси:

Як повідомляв Главред, російські загарбники ввечері 9 травня обстріляли ракетами Одесу. Вони влучили у торговельний центр і склад готової продукції. В результаті будівлі були зруйновані, в обох приміщеннях виникли сильні пожежі.

Увечері, 12 травня, у Миколаєві також пролунали вибухи у різних районах міста.

Інші новини:

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