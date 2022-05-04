Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру Дніпра

Вибух в Україні / соцмережі

4 травня, ввечері, Дніпро зазнав обстрілів російськими військами. У місті йде повітряна тривога.

"У Дніпрі чути вибухи", - йдеться в повідомленні "Суспильне Дніпро".

Незабаром удар по місту підтвердив мер Борис Філатов.

За його словами, обстрілу був підданий центр Дніпра.

Він закликав городян не виходити з укриттів і чекати інформації від військової адміністрації.

Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.

Вибухи в Черкасах і Запоріжжі

Місцеві ЗМІ ввечері повідомили про вибухи в Черкасах і Запоріжжі. У Черкасах городяни чули щонайменше два вибухи.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в місті працює протиповітряна оборона.

Про потрапляння ракет у Черкасах поки не повідомляють. А з чим пов'язані вибухи в Запоріжжі поки невідомо, адже місцева влада не коментувала ситуацію.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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