Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру Дніпра

У Дніпрі йде повітряна тривога.
4 травня, ввечері, Дніпро зазнав обстрілів російськими військами. У місті йде повітряна тривога.
"У Дніпрі чути вибухи", - йдеться в повідомленні "Суспильне Дніпро".
Незабаром удар по місту підтвердив мер Борис Філатов.
За його словами, обстрілу був підданий центр Дніпра.
Він закликав городян не виходити з укриттів і чекати інформації від військової адміністрації.
Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.
Вибухи в Черкасах і Запоріжжі
Місцеві ЗМІ ввечері повідомили про вибухи в Черкасах і Запоріжжі. У Черкасах городяни чули щонайменше два вибухи.
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в місті працює протиповітряна оборона.
Про потрапляння ракет у Черкасах поки не повідомляють. А з чим пов'язані вибухи в Запоріжжі поки невідомо, адже місцева влада не коментувала ситуацію.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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