Моторошний гул і вибухи: Росія запустила ракети по Києву

Ракета / Фото УНІАН

Російські військові випустили ввечері, 3 травня, по Україні кілька ракет. Як повідомляє Антон Геращенко, на підльоті до Києва спрацювали ППО.

"Ще одну крилату ракету щойно наше ППО збили на підльоті до Києва в районі Одеської траси", - повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Повідомляється, що вибухи чутні на правому березі в Києві.

Крім того, окупанти завдали кілька ударів по Дніпропетровській області. Повітряна тривога по регіону триває.

"Нам пишуть про чотири Прильоти в області! Однак працює ППО! Тримаємося! Залишаємося в укриттях!", - йдеться в повідомленні місцевих телеграм-каналів.

Лунають вибухи у Львові, Одесі, Вінниці та Кіровоградській області.

Повітряна тривога оголошена майже на всій території України.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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