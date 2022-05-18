"Країна-ізгой": в ОП жорстко припечатали РФ і назвали умову відновлення переговорів

Переговори України і РФ припинені / скріншот ТАСС

На сьогоднішній день переговори з РФ проводити неможливо, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо НВ, на сьогодні переговори з країною-агресором припинені.

"Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що потрібно починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", - підкреслив він.

Радник глави ОП пояснив, що Росія як і раніше не розуміє наслідки війни і у неї є ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів.

"Це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати по повній, і Росія ще не страждає від санкцій так, як має страждати держава-агресор. Але це не так, і до середини літа вони будуть страждати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона країна-ізгой. Вони все ще живуть у своїй пропаганді. Безумовно, це впливає на переговорний процес", - додав Подоляк.

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Раніше Сергій Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні.

Він додав, що на порядку денному переговорів нібито також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші.

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