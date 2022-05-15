"Не будемо продовжувати наші страждання": Кулеба розповів про ризики переговорів і "пауз" у війні

Кулеба розповів про ризики переговорів і "пауз" у війні/ Reuters

Україна не піде на територіальні поступки перед Росією, вона не змириться з втратою частини своїх територій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild. За його словами, наша держава не піде на те, щоб дипломатія просто поставила бойові дії на паузу і таким чином відтягнула наступний етап війни.

Кулеба наголосив, що припинення вогню могло б бути першим кроком до звільнення українських територій, і в такому плані це рішення на мало б нічого поганого. Проте лише за умови, що припинення вогню не буде продиктоване Росією.

"Ми не миритимемося з втратою частини території. Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання і відкласти наступну фазу війни", – наголосив міністр закордонних справ.

Кулеба також додав, що його робота полягає в тому, щоб забезпечити надходження до України якомога більшої кількості зброї, активувати санкції проти РФ, а також допомагати українцям, які через війну були змушені виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні з Росією для нашої країни прийнятний лише один результат – перемога. При цьому Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Раніше в ОП зазначили, що Україна не зможе завершити війну з Росією у травні, але може це зробити вже в 2022 році. Але це відбудеться за умови, що західні партнери запровадять нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію.

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