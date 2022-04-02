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"Ми не торгуємо територією": Зеленський відповів, чи можливі територіальні поступки РФ заради миру

2 квітня 2022, 07:39

Крім перемоги, український народ не прийме жодного результату у війні з Росією, заявив президент.

Зеленський
Володимир Зеленський / Фото Instagram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні з Росією для нашої країни прийнятний лише один результат - перемога. При цьому Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

"Перемога правди - це перемога України і українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не прийме жодного результату", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews.

Відповідаючи на запитання про можливість поступитися деякими українськими територіями Росії заради підписання мирної угоди, Зеленський сказав:

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності й суверенітету не обговорюється".

Глава держави підкреслив, що очікує від провідних країн світу зобов'язань щодо безпеки України, а також висловив переконання, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильнішим.

"Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО... Ми - доповнення, ми - локомотив. Думаю, що ми є одним з важливих компонентів європейського континенту", - сказав президент.

Переговори Росії та України в Стамбулі

29 березня в Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що було зафіксовано найважливіші договірні позиції, які прийняла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

Член української делегації Андрій Чалий зазначив, що Україна готова до нейтралітету, але лише якщо мирний договір буде узгоджений.

При цьому за результатами переговорів зазначалося, що питання щодо ОРДЛО і Криму не врегульовані.

Подоляк заявив, що українська делегація на переговорах з РФ очікує, що вдасться вийти на конкретику щодо мирного договору за лічені дні. Він підкреслив, що Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки.

Тим часом постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом. При цьому прямої відповіді на запитання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

Інші новини:

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