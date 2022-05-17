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У Зеленського назвали умову відновлення переговорів і звинуватили РФ у шантажі

17 травня 2022, 14:26

Військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, розповів Михайло Подоляк.

Переговори Росії та України в Туреччині
Переговори Росії та України в Туреччині / Reuters

Переговорний процес в рамках делегацій між Україною і Росією про припинення війни призупинено, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі телемарафону він зазначив, що це обумовлено тим, що військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, які відбулися з початку війни.

"Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони істотно змінилися з початку війни ... сьогодні він припинений. Призупинено, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. У РФ за 82 дні війни так і не зрозуміли, що ситуація в Україні в цілому не така, як вони думали з самого початку ... вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - розповів Подоляк в ефірі телемарафону у вівторок.

Також, за словами радника глави ОП, російські директиви щодо України теж не змінюються.

"Тобто, вони продовжують активно шантажувати. І публічно це промовляють. Ми чуємо Лаврова або Пєскова, які висувають претензії Україні, хоча і не є учасниками переговорного процесу", - зазначив він.

"Але підкреслюю: будь-яка війна буде все одно завершуватися за столом переговорів", - підкреслив він.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський, зазначив Подоляк, як модератор переговорного процесу, виходить з адекватної оцінки того, про що саме йде і може йти мова в рамках переговорних делегацій.

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Раніше Сергій Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні.

Він додав, що на порядку денному переговорів нібито також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші.

Інші новини:

Михайло Подоляк війна Росії та України
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