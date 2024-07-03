Поступок щодо територій не буде: Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України

Україна прислухається до порад про те, як досягти "справедливого миру", уточнив глава ОП.

https://glavred.net/ukraine/ustupok-po-territoriyam-ne-budet-ermak-zhestko-otvetil-na-plan-trampa-po-ukraine-10577756.html Посилання скопійоване

Андрій Єрмак прокоментував ситуацію навколо допомоги США Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував пропозиції щодо припинення війни, які передбачають "здачу" українських територій країні-агресору РФ.

Як підкреслив він у коментарі журналістам у Вашингтоні напередодні саміту НАТО, Україна не буде йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, повідомляє Reuters.

Водночас очільник ОП звернув увагу на те, що Україна прислухається до порад про те, як досягти "справедливого миру".

відео дня

"Але ми (не) готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - зазначив він.

Очільник ОП також уточнив, що Україна працюватиме з новою вашингтонською адміністрацією для продовження надання допомоги Києву і нагадав, що згідно з опитуваннями більшість американців усе ще підтримують Україну після двох років війни.

"Це буде... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав він, коментуючи питання майбутніх президентських виборів у США.

Крім того, відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про припинення війни, Єрмак додав: "Чесна відповідь: Я не знаю. Подивимося".

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Трампа - останні новини за темою

Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред