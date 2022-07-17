"Я вбив, а хлопці похвалили": окупант зізнався сестрі, як позбавляв життя мирних українців

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини в Україні/ Фото Reuters

Російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, здала позиції РФ захисникам України.

Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови з сестрою, опубліковане ГУР Міноборони.

За словами окупанта, він перевівся в артилерійський підрозділ, тому що батальйон, в якому він служив раніше, розбили Збройні сили України.

"З 300 осіб залишилося 15. Я серед тих, хто вижив. За ніч 50 наших танків спалили. Уяви, 50 танків за ніч. З лісу нас вибили", - розповідає загарбник.

"Я вбивав, доводилося вбивати. Ось один на колінах просив, щоб я його не вбивав, а я в нього вистрілив", - каже військовий окупаційної армії.

Також він розповів, що він застрелив українку. За його словами, жінка йшла селом, в якому стояли окупанти, а вранці їх накрили вогнем ЗСУ.

"Вона почала тікати, а я в неї вистрілив. Хлопці мене за це похвалили, сказали, що правильно з такими", — сказав окупант.

Воєнні злочини Росії в Україні

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання і вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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