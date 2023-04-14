Успіх контрнаступу Україні потрібен і всі це побачать і відчують - Буданов

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю пояснив, чому для України важливі будуть перемоги під час контрнаступу.

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Кирило Буданов / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Успіх майбутнього контрнаступ ВСУ на позиції російських окупантів вкрай необхідний Україні. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов ABC News.

"Без перемог рано чи пізно постане питання [у західних союзників – Главред], чи варто продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

При цьому Буданов підкреслив, що результати очікують побачити платники податків тих держав, які підтримують Україну.

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Буданов також прокоментував недавні чутки, які фігурують в середовищі американських чиновників – мовляв, будь-які майбутні успіхи у війні української армії, цілком ймовірно, будуть досить скромними (в порівнянні з блискавичною операцією на Харківщині, яку ЗСУ провели торік).

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом всі це побачать і відчують", – сказав Буданов.

Відзначимо, що напередодні в Мережу злили секретні документи Пентагону. Частина з них стосувалася саме контрнаступу ЗСУ. Високопоставлені чиновники висловили свої припущення щодо того, чи вплине це на контрнаступ.

Контрнаступ ВСУ

Керівник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть удавати, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

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