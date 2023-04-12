Україна відклала контрнаступ ЗСУ через 2 причини - The Washington Post

Українські військові продовжують готуватися до контрнаступу і атакують російські позиції.

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Контрнаступ ЗСУ переноситься / Колаж фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, 10 ОГШБр Едельвейс

Українські військові готуються до потужної атаки та випробовують оборону російських окупантів на міцність. Однак поки очікуваний контрнаступ відклали. Про це повідомляє The Washington Post.

Контрнаступ переноситься через погодні умови і витік секретних документів США. Саме цей витік документів може вказати на слабкі місця української армії в протиповітряній обороні.

"Очікуваний весняний наступ розглядається як єдиний шанс для України цього року відвоювати територію, захоплену російськими військами, що становить близько п'ятої частини всієї країни. Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і брак боєприпасів, що посилює страх, що ситуація може зайти в глухий кут", — йдеться в повідомленні.

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Однак ЗСУ продовжують влаштовувати невеликі операції, щоб виявити російські позиції і оцінити їх реакцію. Це операції готують підрозділи ЗСУ до контрнаступу, поки Україна очікує надходження більшої кількості боєприпасів і важкої техніки.

"Краще не дозволяти (російським окупантам - Главред) окопатися, щоб нам було легше їх витіснити", - сказав український військовий з позивним "Боксер".

Контрнаступ ВСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

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