"Загинула моя Катюша": росіяни безжально вбили 25-річну красуню-військову

Катерина Ющенко прямо у шпиталі вийшла заміж за свого важко пораненого коханого, який втратив змогу ходити.

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У Чернігівській області загинула 25-річна військова Катерина Ющенко / Колаж фото facebook/Сергій Ющенко, Facebook/Оксана Льода

Російські окупанти вбили 25-річну військову Катерину Ющенко внаслідок авіаудару по прикордонних районах Чернігівської області. Про це повідомляє Obozrevatel.

Українська військова загинула у вівторок, 4 квітня, внаслідок авіаудару, яку окупанти завдали двома літаками Су-35. Тоді загинули 4 українських військових.

Катерина родом з Луганської області. Ще у 18 років вона з мамою почала пекти пироги та носити на позиції українських військових на Луганщині. Тоді вона познайомилась з українським розвідником Сергієм Ющенком. Попри те, що у Сергія був вже до цього шлюб та двоє дітей - дочка віком як Катерина та молодший син - батьки дівчини не були проти стосунків.

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Пара поїхала до Львова, саме там була частина Сергія. Згодом його відправили в зону АТО, а вже 8 травня 2016 року чоловік отримав тяжке поранення. На завданні розвідгрупа підірвалась на міні. Його товариш загинув, а сам Сергій отримав поранення обличчя, грудної клітини, хребта, забиття внутрішніх органів та зламану щелепу. Розвідник перебував у реанімації.

Харківські лікарі не хотіли пускати Катерину в реанімацію до коханого, але вона все ж потрапила туди. Спершу медики стверджували, що Сергій більше не зможе ходити, але дівчина продовжувала вірити в те, що він зможе стати на ноги.

Згодом Сергія перевели до львівського шпиталю.

"Ми вперше побачили Катюшу біля ліжка Сергія. Він спав після наркозу. А Катя ніби всім своїм виглядом говорила: "Приб'ю кожного, хто наблизиться!". Так левиці охороняють поранених левів. Потім ми полюбили цю трохи колючу дівчину і швидко розтопили її серце. Вона теж нас прийняла, пригорнулася, відчула щирість і повірила", – каже волонтерка Леся.

Катерина та Сергій одружилися прямо у шпиталі

Пара захотіла одружитися прямо у шпиталі. Тоді більшість була переконана, що цей шлюб не буде міцним, бо Катерина була зовсім молодою, а Сергій не міг ходити.

Натомість у шпиталі влаштували справжнє свято - встановили весільні арки, прикрашені квітами та білим тюлем, Катерина була у білій весільній сукні, а Сергій вдягнув військову форму. Катерина була неймовірно щасливою та плакала від цих теплих емоцій.

Після лікування та реабілітації подружжя переїхало до Глухова, де й отримало квартиру. Сергій навчився готувати та ремонтувати машину. Однак він досі відчував сильні болі. Катерина намагалася йому допомогти.

"Було непросто, їй боліли його болі, шукали ліки, ховала свій смуток за сміхом. Але потім, коли Сергій зміцнів і став самостійним, міг обходитися без її допомоги, пішла до армії замість нього. Це була її мрія", – згадує Леся.

У Чернігівській області загинула 25-річна військова Катерина Ющенко / Фото facebook/Олена Чебелюк

Військова служба Катерини

У Глухові Катерина стала старшим солдатом у місцевій військовій частині. Тоді ж вона заочно вчилася й у Глухівському агротехнічному профколеджі.

24 лютого 2022 року, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на Україну, Катя була в Енергодарі, але згодом опинилась в Охтирці Сумської області, яку ворог безжально намагався знищити.

Навіть у цей неймовірно складний час Катерина намагалася допомагати військовим. Вона постійно шукала надувні матраци, карабіни та ліки.

4 квітня життя Катрусі обірвалось і Сергій подзвонив волонтерці Лесі й прокричав: "Пані Лесю, загинула моя кохана дівчинка, моя Катюша!".

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