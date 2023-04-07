'Саме те, що потрібно': Єрмак анонсував 'багато неприємностей' для росіян

ЄС готує 11 пакет санкцій проти Росії. Країну-агресорку чекає "багато неприємностей". Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він, що під санкції також потрапить атомна енергетика РФ. З такою пропозицією виступили Польща та країни Балтії.
"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно ... Для росіян готуємо багато неприємностей", - зазначив Єрмак.
Глава Офісу президента наголосив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вже завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти РФ 2.0".
Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
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