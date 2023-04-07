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"Саме те, що потрібно": Єрмак анонсував "багато неприємностей" для росіян

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2023, 19:00 оновлено 7 квітня, 19:08
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У новий пакет санкцій проти Росії буде включена атомна енергетика країни-агресорки.
'Саме те, що потрібно': Єрмак анонсував 'багато неприємностей' для росіян
Єрмак анонсував неприємності для РФ / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

ЄС готує 11 пакет санкцій проти Росії. Країну-агресорку чекає "багато неприємностей". Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він, що під санкції також потрапить атомна енергетика РФ. З такою пропозицією виступили Польща та країни Балтії.

"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно ... Для росіян готуємо багато неприємностей", - зазначив Єрмак.

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Глава Офісу президента наголосив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вже завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти РФ 2.0".

пост Ермака
Єрмак анонсував неприємності для РФ / скріншот

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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