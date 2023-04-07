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"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - Жданов

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2023, 22:27 оновлено 7 квітня, 23:01
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Російські окупанти просуваються до західної околиці Бахмута, також під їх контролем знаходиться центр міста, каже експерт.
Олег Жданов, українські військові
Росіяни захопили Західний берег Бахмута / Колаж фото Главред, 36 ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупанти намагаються повністю захопити Бахмут. Цілком ймовірно їм вдалося захопити західний берег міста. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.

Він також стверджує, що окупанти перехопили ініціативу і постійно штурмують позиції ЗСУ. Під контролем росіян знаходиться і центр Бахмута, каже Жданов.

"Ми поступово відходимо за рахунок не стільки бойових дій, скільки за рахунок того, що вони просто людським натовпом видавлюють нас. Зараз жорстокі бої вже йдуть на західній частині за центром. Центр перейшов під контроль, на жаль, російських військ. Основний напрямок їх штурмових дій - в напрямку залізничної станції. Але ми дуже добре тримаємо там фланги, будь-які спроби наступати на флангах, щоб перерізати трасу або з півночі просунутися в бік оточення, ми блокуємо, відбиваємо і надійно тримаємо оборону", - сказав Жданов.

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У місті тривають запеклі бої, але ворог просувається до західної околиці.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заговорив про ймовірність виходу українських військових з Бахмута. Він зазначив, що таке рішення буде прийнято, якщо ситуація в місті погіршуватиметься, а також існуватиме загроза втрати особового складу.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії Олег Жданов
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