Мусієнко розповів, як крилаті ракети Taurus змінять ситуацію на фронті

Ракети Taurus - лише один з потрібних ЗСУ інструментів для продовження контрнаступу і завдання ударів по ворожих об'єктах.

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Олександр Мусієнко розповів, чи змінять ракети Taurus ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, фото facebook.com/musiienkoua, wikimedia.org

Німеччина може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Однак, значення цих поставок занадто переоцінено. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ці ракети допоможуть нам підтримувати вогневу міць на тому ж рівні, що і зараз, коли завдаються удари Storm Shadow і SCALP, просто до цих ракет додадуться кілька десятків Taurus. Ми зможемо знищувати більше ворожих об'єктів, але ракети кардинально не змінять ситуацію на полі бою", - сказав він.

За словами Мусієнка, Taurus - лише один з потрібних нам інструментів для продовження контрнаступу і завдання ударів по ворожих об'єктах, серед яких зокрема і Кримський міст.

"Втім, навряд чи нам дадуть ракети Taurus в кількості, яка здатна прискорити контрнаступ і кардинально змінити ситуацію на полі бою. Однак на певних ділянках фронту використання Taurus дійсно може прискорити просування наших військ", - резюмував експерт.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не ухвалыла рішень про передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

10 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в результаті повинна отримати далекобійні ракети Taurus і ATACMS від Німеччини та США. Країни вивчають можливість передачі їх Києву, знадобиться час. Ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів вглиб позицій російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Силам оборони України необхідні ракети дальнього радіусу дії Taurus і АТАСМЅ, щоб прискорити контрнаступ, знизити бойовий потенціал окупантів агресора Росії та зберегти більше життів українських військових.

Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ.

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF.

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