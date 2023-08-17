УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мусієнко розповів, як крилаті ракети Taurus змінять ситуацію на фронті

Анна Ярославська
17 серпня 2023, 12:06 оновлено 17 серпня, 12:12
108
Ракети Taurus - лише один з потрібних ЗСУ інструментів для продовження контрнаступу і завдання ударів по ворожих об'єктах.
Олександр Мусієнко, ракети Taurus
Олександр Мусієнко розповів, чи змінять ракети Taurus ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, фото facebook.com/musiienkoua, wikimedia.org

Німеччина може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Однак, значення цих поставок занадто переоцінено. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ці ракети допоможуть нам підтримувати вогневу міць на тому ж рівні, що і зараз, коли завдаються удари Storm Shadow і SCALP, просто до цих ракет додадуться кілька десятків Taurus. Ми зможемо знищувати більше ворожих об'єктів, але ракети кардинально не змінять ситуацію на полі бою", - сказав він.

За словами Мусієнка, Taurus - лише один з потрібних нам інструментів для продовження контрнаступу і завдання ударів по ворожих об'єктах, серед яких зокрема і Кримський міст.

"Втім, навряд чи нам дадуть ракети Taurus в кількості, яка здатна прискорити контрнаступ і кардинально змінити ситуацію на полі бою. Однак на певних ділянках фронту використання Taurus дійсно може прискорити просування наших військ", - резюмував експерт.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не ухвалыла рішень про передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

10 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в результаті повинна отримати далекобійні ракети Taurus і ATACMS від Німеччини та США. Країни вивчають можливість передачі їх Києву, знадобиться час. Ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів вглиб позицій російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Силам оборони України необхідні ракети дальнього радіусу дії Taurus і АТАСМЅ, щоб прискорити контрнаступ, знизити бойовий потенціал окупантів агресора Росії та зберегти більше життів українських військових.

Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ.

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF.

Інші новини:

війна в Україні крилаті ракети Олександр Мусієнко війна Росії та України Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

Аномально високі температури: синоптик сказала, якою буде погода восени 2023

Аномально високі температури: синоптик сказала, якою буде погода восени 2023

13:08 Синоптик
Відповідь під Бахмутом: потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ

Відповідь під Бахмутом: потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ

12:51 Україна
До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:26

Чому на найближчих аеродромах до України спокійно стоять бомбардувальники РФ

13:15

Коли Сірко зірвався з ланцюга: рецензія на фільм "Кудлаті перці"Відео

13:08

Аномально високі температури: синоптик сказала, якою буде погода восени 2023

13:01

Затіяв брудну гру: чоловік Брітні Спірс шантажем вимагає у співачки гроші

12:51

Відповідь під Бахмутом: потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ

На Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – МусієнкоНа Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – Мусієнко
12:50

Сергій Стерненко. У росіян паніка через втрату УрожайногоВідеоблоги

12:47

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer

12:41

Жданов оцінив ризик блекауту в Україні восени та взимку: "Залежатиме не від кількості ракет"

12:06

Мусієнко розповів, як крилаті ракети Taurus змінять ситуацію на фронтіВідео

Реклама
12:00

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоЕксклюзив

11:52

Б'ють десятками ракет: РФ полює за Storm Shadow і бомбить авіабази ЗСУ — FT

11:37

Кіркоров втік за кордон та зробив заяву про РФ: "Повертатися не хочу"

11:13

РФ за ранок втратила $32 млн: ЗСУ збили два російські "Алігатори"

11:10

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

10:52

Україні потрібна пауза, є 4 причини для відкладання контрнаступу на 2024 рік – експертВідео

10:50

Знищені або поранені: ЗСУ "покришили" половину елітних військ Путіна - експерт

10:44

Ключ на старт і по газах: рецензія на фільм "Гран Туризмо"

10:40

Австрійський інвестор ТРЦ "Respublika Park" розглядає участь у проєктах з відновлення України новости компании

10:28

Молодик у серпні 2023: що кожному знаку зодіаку принесе Чорний МісяцьВідео

09:49

"Скоро будуть хороші новини": Кулеба розповів, коли Україна отримає F-16

Реклама
09:25

У ЗСУ ще один успіх: під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі

09:11

Гороскоп на завтра 18 серпня 2023: Овнам ніякої кави, Дівам - стрес

08:41

Революція у РФ: експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна

08:37

Врятував життя багатьом і віддав своє: у боях на Херсонщині загинув молодий воїн з Рівного

07:59

ЗСУ потужно вдарили на півдні: "перемололи" сотні росіян разом з технікою

07:30

У Байдена відповіли на розмови про членство України в НАТО в обмін на території

06:46

ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного - ISWВідео

06:10

Коли війна закінчиться нашою перемогою?Погляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023: перед Скорпіонами відкриються можливості й прийде допомога

04:40

Загадка, яку подужають лише одиниці: не всі зможуть знайти бджолу серед квітів

04:33

Яке сьогодні свято 17 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

Як часто можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: важливі поради

02:50

"Як слон у кімнаті": 59-річна Кортні Кокс змушує свого хлопця одружитися

02:20

На Росію чекає ще один заколот, Пригожин братиме участь - Шейтельман

01:57

Жданов спрогнозував, чи влаштують "пригожинці" з Білорусі провокацію на День незалежності

01:27

Чорна попелиця на огірках відступить: 8 народних засобів, як оздоровити рослини

00:26

Брітні Спірс розлучається з чоловіком через зраду

16 серпня, середа
23:53

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

23:28

23-річна зірка серіалу "Школа" виходить заміж

23:23

Невістку зрадника Медведчука засікли в модному бутіку, неподалік Кремля

Реклама
23:10

Ця головоломка не дасть вам заснути: треба за 30 секунд знайти пуму в лісі

22:59

Погрожують бити ще: в РФ визнали ракетний удар по шведському заводу в Луцьку

22:32

В Індії дали дивну відповідь, чому не запросили Зеленського на саміт G20

22:13

"Обезжирене молоко" – неправильно: Авраменко розповів, як треба казати

22:01

У РФ помер ексзаступник Шойгу, який керував окупантами в Україні

21:54

Анджеліна Джолі найняла свою дочку на роботу

21:51

Щаслива герцогиня: у Мережі з'явилося нове селфі Меган Маркл

21:26

Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:09

Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

20:59

Контрнаступ набирає обертів: найпотужніша бригада вступила в бій - Forbes

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти