Росіяни вдарили по Україні ракетами з іноземними мікросхемами - ОП

Російські окупанти атакували Україну ракетами, які виготовили у 2023 році.

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РФ вдарила по Україні ракетами Х-101 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Російські окупанти обстріляли Україну ракетами. Під час нічної атаки вони атакували мирні міста ракетами Х-101, які ворог виготовив у 2023 році. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що у ракетах, які окупанти застосували проти українців у квітні, знайшли близько 30-ти іноземних мікросхем, завдяки яким ворогу вдалося виготовити ці ракети.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем. Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", - зазначив Андрій Єрмак.

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Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами і ракетами. Окупанти застосували 15 дронів і вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Спалахнули пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжя, Слов'янську.

В результаті ракетного удару по Луцьку загинули три людини, ще кілька постраждалих в лікарні. У Дніпрі двоє людей постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

У Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День незалежності. Росіяни можуть обстріляти Україну в День незалежності, як і в будь-який інший день, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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