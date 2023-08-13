Шольц зробив дивну заяву щодо постачання Україні ракет Taurus

Канцлер не дав чіткої відповіді, але підтвердив, що Німеччина розглядає обмеження щодо дальності польотів Taurus.

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Шольц просить не квапити його з ухваленням рішення / Колаж Главреда. Фото: прес-служба ОП, Вікіпедія

Канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ.

Як пише Tagesschau, Шольц заявив, що його уряд зважить всі ризики такої пропозиції, як це було і з іншими видами озброєння.

"Як і раніше, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF. відео дня

Шольц попросив не квапити його з поставками Україні Taurus і відкинув звинувачення у нерішучості. При цьому він підтвердив, що Німеччина вивчає технічне обмеження дальності польоту таких ракет.

За його словами, більшість громадян Німеччини схвалюють те, що не на кожен запит про постачання відразу ж дається відповідь "так".

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150-німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Taurus для України

11 серпня Der Spiegel озвучила наміри уряду Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Однак, за даними видання, Берлін дуже турбується ризиками ескалації "конфлікту", тому хоче обмежити дальність польоту цих ракет, щоб в зоні ударів не опинилася російська територія.

В останні кілька тижнів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус звернувся до виробника ракет з проханням інтегрувати відповідне обмеження для програмування цілей у крилаті ракети.

Україна вже дала обіцянку, що не битиме по Росії. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Taurus і ATACMS будуть використовуватися виключно всередині українських кордонів.

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