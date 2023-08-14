У Зеленського розповіли, як ракети Taurus і АТАСМЅ змінять ситуацію на полі бою

Україна зможе зберегти життя своїх військових і мінімізувати втрати, якщо отримає далекобійні ракети від США та ФРН, вважає Михайло Подоляк.

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Ракети Taurus і ATACMS допоможуть прискорити контрнаступ ЗСУ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Силам оборони України необхідні ракети дальнього радіусу дії Taurus і АТАСМЅ, щоб прискорити контрнаступ, знизити бойовий потенціал окупантів агресора Росії і зберегти більше життів українських військових. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Україна розширить свої бойові можливості, якщо отримає від Німеччини і США далекобійні ракети Taurus і АТАСМЅ.

"Далекобійні ракети для України зараз - це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики - складської, транспортної, паливної", - зазначив чиновник.

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За його словами, постачання Києву далекобійних ракет не тільки прискорить контрнаступальні операції української армії, а й збереже життя військових, мінімізує втрати.

"А головне, це деескалація. Саме це і є актуальна... дипломатія. Україні потрібні Taurus і АТАСМЅ", - підкреслив Михайло Подоляк.

Ракети Taurus для України

Німецьке видання T-online 10 серпня з посиланням на джерела в уряді повідомило, що Німеччина незабаром оголосить про постачання Україні Taurus. На думку журналістів, Берлін передасть Києву далекобійні ракети в тому випадку, якщо США погодяться віддати Україні свої ATACMS.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, куди ЗСУ планують бити далекобійними ракетами Taurus і ATACMS. На думку дипломата, за допомогою ракет будуть уражатися тільки позиції російських окупантів на території України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зробив дивну заяву щодо постачання Україні ракет Taurus. За його словами, уряд ще не визначився з цим питанням. Вивчається можливість обмеження дальності польоту ракет.

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