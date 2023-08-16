РФ буде лупити ракетами весь час: у розвідці заговорили про цілі ударів

Російські окупанти будуть обстрілювати Україну ракетами до тих пір, поки війна не закінчиться.

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Ракетна небезпека з боку РФ триматиметься до кінця війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти будуть намагатися завдавати ракетні удари по Україні і ця загроза буде утримуватися до тих пір, поки не настане перемога. Про це під час телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він додав, що в окупантів не змінилися плани. РФ намагатиметься бити ракетами в будь-який час року. Водночас варто розуміти, що окупанти певною мірою використовували накопичений ракетний потенціал, але при цьому вони виробляють нові ракети.

"Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають здібностям виробництва ракетного озброєння агресора ... Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, відразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони поки можливості немає", - сказав Юсов.

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У розвідці наголосили на тому, що в окупантів змінюються цілі ракетних ударів залежно від сезону.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами і ракетами. Окупанти застосували 15 дронів і вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Спалахнули пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжя, Слов'янську.

У Повітряних силах розповіли, чи чекати ракетного удару від ворогів на День незалежності. Росіяни можуть обстріляти Україну в День незалежності, як і в будь-який інший день, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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