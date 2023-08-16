2000 ракет до HIMARS зупинять війну, але США не хочуть їх давати – ексрадник Залужного

США не дають Україні касетні снаряди до HIMARS, а це – ключ до прориву оборони росіян, вважає Ден Райс.

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2000 касетних ракет до HIMARS зупинять війну, зазначає Ден Райс/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Ракети великої дальності, озброєні касетними боєприпасами, є ключем до прориву оборони російської окупаційної армії. Якби США дали Україні некеровані касетні реактивні боєприпаси M26 DCIPM для систем залпового вогню HIMARS і M270 MLRS, це допомогло б українським військовим змінити правила гри на полі бою.

Про це розповів колишній офіцер армії США, колишній радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, пише Newsweek. За його словами, війна могла б закінчитися, якби Україна отримала 2 тисячі таких снарядів.

"Якщо ви отримаєте 2000 касетних реактивних боєприпасів, я думаю, що війна закінчиться. Це так просто", – зазначив Райс.

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Він наголосив, що такі ракети дадуть змогу знищувати артилерійські установки російських окупантів, якими ті обстрілюють захисників України, коли вони намагаються прорвати російську оборону. Райс вважає, що після отримання ракет M26 DPICM українські військові зможуть знищити передові батальйони окупантів і тиловий ешелон.

При цьому Райс наголосив, що в Німеччині лежать і "чекають на утилізацію" десятки тисяч таких касетних боєприпасів, які виготовлені у США. За словами ексрадника Залужного, замість того, щоб знищувати ці снаряди, краще їх було б віддати Україні, і тоді вона виграє війну.

Війна в Україні

У середу, 16 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія України звільнила Урожайне від російських окупантів. Вона зазначила, що захисники України закріплюються у звільненому населеному пункті й додала, що наступ українських військових триває. Після цього у ЗСУ показали яскраві кадри звільнення Урожайного.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військових штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями. Була прийнята низка важливих рішень для оборони.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що РФ буде лупити ракетами весь час, поки війна не закінчиться. Водночас у розвідці наголосили на тому, що в окупантів змінюються цілі ракетних ударів залежно від сезону.

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