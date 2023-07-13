Знищених окупантів вивезли вантажівки: деталі удару по штабу РФ у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" знищено командирів окупантів РФ.

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У Бердянську прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, lovileto

Зі знищеного ударом Сил оборони готелю "Дюна" у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти вночі вантажівками вивозили тіла російських військовослужбовців.

Таку інформацію озвучив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону "Єдині новини".

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", — наголосив він.

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Як відомо 11 липня в захопленому Бердянську пролунав вибух. За даними Бердянської міської військової адміністрації, зафіксовано влучання в готель "Дюна", в якому могло жити російське військове керівництво.

Раніше повідомлялося, що під Бердянськом "задвухсотили" важливого російського генерала.

Інформацію про ліквідацію Цокова підтверджують і джерела радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він нагадав, що у вересні минулого року генерал вже був поранений в результаті атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

До того в захопленому РФ Маріуполі Донецької області було знищено чотирьох офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

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