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"Аж підстрибнули" : у Бердянську сталася потужна "бавовна"

17 березня 2023, 22:18
У місцевих пабліках повідомляють, що в одному з районів було скупчення російської військової техніки.
Іван Федоров, ВСУ
У Бердянську пролунали потужні вибухи / колаж фото скріншот з відео, 10 ОГШБр Едельвейс

У Бердянську Запорізької області сталася потужна "бавовна". Увечері 17 березня пролунали 2 сильні вибухи. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську. Місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи. Уточнюємо подробиці", - написав Федоров.

Місцеві жителі повідомляють, що гучні вибухи було чутно в мікрорайонах Слобідка і Колонія:

відео дня
  • Дуже голосно. Ми на ЖД, аж підстрибнули;
  • Колонія в шоці! Походу кудись до нас прилетіло;
  • Таке відчуття, що все-таки прилетіло.

За даними місцевого пабліка, в мікрорайоні Колонія було скупчення російської військової техніки на території заводу Дормаш.

Як повідомляв Главред, у середу, 8 лютого у Бердянську Запорізької області пролунала потужна "бавовна". В окупованому місті прогриміло 4 вибухи. ППО окупантам не допомогла і у центрі міста спалахнула сильна пожежа.

Раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляла про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

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війна в Україні Бердянськ Запорізька область вторгнення Росії
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