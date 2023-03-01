ЗСУ зможуть бити по Кримському мосту: експерт озвучив сценарій звільнення Бердянська і Генічеська

Бердянськ і Генічеськ - найкраща локація для того, щоб завдавати ударів по мосту, вважає Олександр Коваленко.

Кримський міст, Олександр Коваленко / скріншот, соцмережі

Якщо Росія відведе війська на Херсонщині, то це означатиме кінець для їхнього Південного угруповання. Блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що тоді ЗСУ зможуть завдавати ударів по Кримському мосту.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, що українські війська також отримають можливість вогневого впливу вже безпосередньо на лівобережній частині Херсонщини, тимчасово окупованій частині Запорізької області і, таким чином, з двох сторін, з півночі і заходу, здійснюватиметься вплив на це угруповання.

"Але це - пастка для них. Фактично, це угруповання буде в ситуації оперативного оточення", - пояснив експерт.

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Коваленко також підкреслив, що ЗСУ "дістануть" до Кримського мосту з Генічеська та Бердянська.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

"І це - найкраща локація для того, щоб завдавати ударів по мосту. Лівобережна Херсонщина теж дозволяє це робити, але поки цей боєприпас звідти летітиме до Кримського мосту, з ним багато що може трапитися. Тому найвигідніше саме Бердянськ і Генічеськ. А також саме звідти є можливість відправки морських елементів впливу на Кримський міст - катерів з бойовими частинами тощо", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб До літа Крим повернувся додому".

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