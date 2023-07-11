У Мережі написали, що під Бердянськом "задвухсотили" важливого російського генерала

У Мережі з'явилася інформація про те, що в районі тимчасового окупованого Бердянська був ліквідований генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков.

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Російський генерал Олег Цоков був ліквідований, пишуть у Мережі / колаж Главред, фото 93-тя ОМБр Холодний Яр і "Вікіпедія"

На півдні України, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. Про це повідомляє Telegram-канал "Вантаж 200".

"Сьогодні на півдні, в районі Бердянська, був ліквідований російський генерал-лейтенант Цоков Олег Юрійович", – йдеться в тексті.

Інформацію про ліквідацію Цокова підтверджують і джерела радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він нагадав, що у вересні минулого року генерал вже був поранений в результаті атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

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"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, був ліквідований російський генерал-лейтенант Цоков Олег Юрійович. У вересні 2022 року його вже трьохсотили, але він вижив. Зараз кажуть, що ліквідація проведена остаточно", – написав Андрющенко.

Олег Цоков був ліквідований, пишуть в мережі / Вікіпедія

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Білгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ". Російський полковник був ліквідований після того, як потрапив у засідку поблизу українського кордону.

До того в захопленому РФ Маріуполі Донецької області було знищено чотирьох офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

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