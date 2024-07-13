'Має бути зруйнований': у ГУР спрогнозували удари по Кримському мосту

Начальник ГУР відповів на запитання щодо можливості знищення Кримського мосту у 2024 році.

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У ГУР говорять про завдання ліквідації Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував ситуацію навколо ймовірності знищення Кримського мосту, побудованого російськими окупантами.

Відповідаючи на запитання про можливість знищення Кримського мосту у 2024 році, він порадив звернутися з цього приводу до Генерального штабу Збройних сил України. Таку заяву начальник ГУР зробив в інтерв'ю виданню NV.

"Усе, що ми робимо, крім рутинної руйнації логістики та залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі", - підкреслив він. відео дня

Водночас співрозмовник уточнив, що на сьогодні Кримський міст уже не відіграє провідної ролі, проте він залишається частиною скелета імперії країни-агресора РФ.

Він також упевнений, що знищення Кримського мосту буде набагато важливішим, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки, адже у ворога тисячі одиниць техніки, а такий міст - тільки один.

Буданов додав, що ГУР робить свою заплановану роботу з питання знищення Кримського мосту.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари ЗСУ по Кримському мосту - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кримський міст - больова точка диктатора Путіна на тимчасово окупованому півострові.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно побудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ.

До того ж, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

/ Инфографика: Главред

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