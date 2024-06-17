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Удар по Кримському мосту: ЗСУ мають поквапитись - Коваленко шокував прогнозом

Марія Николишин
17 червня 2024, 16:20
497
Військово-політичний оглядач зауважив, що у війнах перемагали завжди не ті, хто жив сьогоднішнім днем, а ті, хто дивився в майбутнє.
Удар по Кримському мосту: ЗСУ мають поквапитись - Коваленко шокував прогнозом
Керченський міст має втратити свою функціонабельність / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

Незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що цей шляхопровід тривалий час для південного військового угруповання РФ виконував роль основної логістичної артерії.

"Але після того, як по ньому стало щось прилітати і підпливати, частка в матеріально-технічному забезпеченні південного угруповання РВВ знизилася, хоча і не зникла зовсім. Своєю чергою, Керченський міст, незважаючи на його знижену через ризики роль, продовжує залишатися однією з найзручніших і найоб'ємніших за вантажопотоком артерій для південного угруповання РВВ", - вважає аналітик.

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За його словами, збережені росіянами можливості моста, які в перспективі можуть бути використані на максимум своїх можливостей, до того (можливого) моменту повинні втратити свою функціональність.

Коваленко також пропонує розглянути наступний сценарій, який можливий при початку контрнаступу ЗСУ на півдні країни.

"Україна починає контрнаступ на Півдні і проривається до Бердянська. Отримує вихід до Азовського моря і розрізає угруповання РОВ на південне і східне. Питання, як у такому разі здійснюватиметься МТЗ(матеріально-технічне забезпечення – ред.) угруповання РОВ у Херсонській області? Правильно - тільки через Керченський міст - Крим - Херсонська область. Тобто, якщо вчора через міст на Крим відправили 3 танки, сьогодні нуль і через тиждень нуль, це не означає, що через місяць через нього не буде відправлено 100 танків і 300 ББМ за добу", - наголошує експерт.

Військово-політичний оглядач зауважив, що у війнах перемагали завжди не ті, хто жив сьогоднішнім днем, а ті, хто дивився в майбутнє.

"Керченський міст має втратити свою функціонабельність", - підсумував він.

Удар по Кримському мосту: ЗСУ мають поквапитись - Коваленко шокував прогнозом
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україні доведеться обирати, що знищувати у першу чергу - Кримський міст чи нову залізницю окупантів, яка йде вздовж Азовського моря з Ростова на окупований півострів.

Варто наголосити. що самих лише американських далекобійних ракет ATACMS буде недостатньо для повного знищення Керченського мосту, який з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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