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Удари по Кримському мосту: у ВМС натякнули на підготовку нових атак

Олексій Тесля
8 червня 2024, 19:15
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Росіяни виставили баржі для того, щоб звузити прохід і локацію, де вони очікують на атаку.
ЗСУ, Кримський міст
Окупанти намагаються захистити Кримський міст від ударів / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Насправді придумати щось нове досить складно. Що стосується цих конструкцій, то вони насамперед покликані забезпечити захист від надводних дронів. З іншого боку, останній кейс, який стався з рейдовим буксиром, який якраз такі загородження захищали, свідчить, що подібні загородження у своїй ефективності переоцінені ворогом", - сказав він в ефірі телемарафону.

Представник Сил оборони впевнений, що росіяни виставили ці баржі для того, щоб звузити прохід і локацію, де вони очікують атаку Кримського мосту.

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"Вони (росіяни, - ред.) не мають морської компоненти зараз, щоб цей процес контролювати. Як вони це ще робили влітку 2023 року. І так, звичайно, вони намагаються цими конструкціями забезпечити якусь, на їхню думку, безпеку", - каже він.

Крім того, на думку Плетенчука, такі конструкції можуть бути зведені проти систем наведення ракетного озброєння.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Що кажуть у британській розвідці

Російські окупанти в тимчасово окупованому Криму намагаються врятувати Керченський міст від майбутніх атак України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X.

На супутникових знімках видно, що в період із 10 травня 2024 року до 22 травня РФ розпочала монтажні роботи зі встановлення восьми барж на південній частині Кримського мосту.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться в заяві Міноборони Великої Британії.

Там також додали, що РФ і раніше встановлювала баржі біля Кримського мосту. Однак вони "були пошкоджені штормами, що зменшило їхню ефективність".

Скріншот
/ @DefenceHQ

Загроза ударів по Кримському мосту - головні новини за темою

У квітні президент Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. Він заявив, що Україна справді хоче знищити естакаду вже цього року та інші військові об'єкти російських окупантів на захопленому Кримському півострові.

Україна готується атакувати Кримський міст, написали журналісти німецького Bild. У матеріалі йдеться, що атака на російські пороми "Авангард" і "Конро Трейдер" якраз таки може вказувати на підготовку ЗСУ до операції по естакаді.

Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст, вважає полковник ЗСУ Петро Черник. За його словами, потрібно завдати комбінованого удару.

"Треба використовувати 70-80 ракет ATACMS і Storm Shadow у змішаному циклі", - припустив експерт.

Удари по Кримському мосту: у ВМС натякнули на підготовку нових атак
/ Инфографика: Главред

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